半導體業成長主力轉向車用、工業等，加上OEM廠因中美衝突將生產基地從大陸轉移，將使其更加依賴通路，使得整體半導體市場轉售營收成長性較直銷高，IC通路未來在全球將更顯重要性，大聯大(3702)是亞洲及全球最大IC通路商，文曄(3036)則是亞洲第二大IC通路商，法人認為，以IC通路產業動能將至明年第四季恢復年成長，投資偏好上則文曄優於大聯大。

觀察整體半導體產業，工業與車用應用將帶動半導體轉售市場成長，產業受缺料以及美中衝突影響發生革命性改變。Gartner預估2021~2026半導體轉售營收年複合成長將達8%，超越直銷的4.8%；於轉售市場中，預估工業與車用2021~2026半導體轉售營收年複合成長將分別達15%與23%。

法人點出工業與車用將成為2023~2025年半導體轉售市場成長的主要動能，主因包括成長強勁的大陸電動車市場帶動，其供應鏈主要向通路商採購，而非直銷，且受惠IoT與人工智慧(AI)趨勢，半導體客戶數量增加，將帶動通路商客群擴張，在受到下游OEM及半導體供應商在2020~2021年零組件缺料後均將更加仰賴通路商，因需要更精準的庫存管理，加上OEM廠因中美衝突將生產基地從大陸轉移，將使其更加依賴通路商，故整體半導體市場轉售營收成長性較直銷高。

Gartner預估2023年全球半導體市場規模將年減3.6%，法人謹慎看待通路商今年第四季到明年上半年獲利展望，預估大聯大獲利年減幅度將於明年第一季達到高峰，到明年第二季出現收斂，並於明年第四季恢復年成長。法人也首次評等文曄、大聯大，投資偏好為文曄優於大聯大，兩家公司均給予「持有」評等。