台灣高鐵(2633)為服務旅客春節返鄉團圓及年節連續假期出遊需求，將於1月18日（三）至1月30日（一）疏運期間，加開442班次列車（南下186班、北上256班），總計13天提供2,257班次列車的旅運服務。旅客可自12月21日（三）凌晨零時起購票。

台灣高鐵提醒，春節疏運期間購票及乘車人潮眾多，旅客最好預先購票。同時，為配合1月7日（六）及2月4日（六）調整為補上班日，台灣高鐵為服務通勤需求，1月7日增開3班次北上列車，將併同春節疏運自12月21日（三）開放購票；另2月4日（六）增開3班次北上列車，則配合預售時程於1月6日（五）開放購票。

台灣高鐵指出，春節疏運期間，持定期票或回數票旅客，於1月20日至1月29日國定假日期間，除維持開放搭乘自由座外，並將免費展延10天效期，即優惠效期含春節國定假日期間者，將自1月30日（含）或原效期截止日起展延效期。