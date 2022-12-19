「登山女神」曾格爾先前爆出不倫富商人夫後就爭議不斷，攻頂紀錄屢遭圈內人質疑，曾格爾昨凌晨在臉書發文稱，攀登干城章嘉峰的紀錄遭到除名，是遭受到不公平待遇，但下午又再度PO文，強調不會放棄，宣布明年3月前若找齊贊助，要挑戰6個月完成攀登14座8000公尺高峰。

曾格爾攀昨天（18日）凌晨在臉書發文證實攀登干城章嘉峰的紀錄遭除名後，控訴遭遇非常不公平待遇，「現在只想大哭一場」，自己也不知道能做什麼。結果沒過多久態度一轉，下午再度發文並曬出多張過去登上12座高峰的證書，表示被登山權威認證網站「8000ers.com」除名一事已由攀登公司了解狀況中，認為身為一名挑戰14座8千公尺的女性登山者在過程中一定是充滿荊棘，不管是生理或心理的調整，以及來自外界的質疑聲音，更何況是剛出現在公眾面前的她。

對於外界質疑她造假13小時無氧速攀，登上世界第八高峰馬納斯魯峰（Manaslu）創世界紀錄一事，她也回應被以最高標準看待，「要提供除了證人及照片以外的佐證，或是申請速攀時要求攀登日記、GPS軌跡、照片以外的東西，再無限延伸到在私人領域的問題？並以片面資訊結合一些自己假設的觀點，帶風向到非事實的假設中。假設之所以是假設，正因為它不是真相。」

曾格爾表示，這些打擊只會讓她更堅定要達成目標，期許自己能透過這些分享，讓更多人知道原來登高山也可以是非常親民的一件事。並貼出過往的攀登紀錄，包含12座登頂時間、照片與官方登頂證書，表示若在明年3月前找齊贊助，或找到有興趣拍紀錄片的團隊，想挑戰6個月完攀14座8000公尺高峰，「全球目前沒有女性達成過，也許是個不錯的挑戰，再全部重爬一次我也願意！」