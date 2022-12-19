立法院副院長蔡其昌今天到大甲區華龍及順天國小會勘，包括華龍國小爭取新建司令台，及順天國小樓視聽教室整建工程等。(陳世宗攝)

立法院副院長蔡其昌今天到大甲區華龍及順天國小會勘，包括華龍國小爭取新建司令台，及順天國小樓視聽教室整建工程等。針對九合一大選民進黨敗選問題，蔡其昌強調，選後民進黨和各民代系統都有在地方舉辦各式座談會和檢討會，應該會彙整出一個整體檢討的方向。

大甲區華龍國小於2020年透過蔡其昌爭取經費456萬完成改善操場PU跑道，但因操場改善完成卻苦無司令台，每逢重大慶典活動都必須籌湊經費租用大型舞台充當司令台，讓學校困惱不已；不但不方便且得年年籌湊經費，讓學校在校務推動上有很大的壓力。

經學校及地方仕紳再次向蔡其昌陳情，能夠新建司令台以符學校使用。蔡其昌今天邀請教育部國教署及市府等相關單位至現地勘查研議經費補助。預計辦理新建司令台所需經費約122萬元，工期預估為90日曆天，約3個月完成。

順天國小綜合大樓視聽教室因位處地下一樓之空間，北側外牆緊靠戶外地面排水溝，且排水溝有破裂下陷狀況，多年來視聽教室一直都有滲水現象，尤其每逢颱風天或豪大雨，視聽教室都會嚴重滲水積水及長期處於濕度過高的狀態，造成內牆水泥漆面剝落，以致內牆壁面壁癌四處可見，為確保學童身體健康，有急需修繕及改善之必要。

蔡其昌得知後，邀請教育部國教署及市府等相關單位至現地勘查研議經費補助 事宜，將辦理視聽教室內外防水、排水及裝修工程，及視聽設備更新、冷氣空調設備工程等，所需經費984萬元，工期預估為150天，約5個月完成。