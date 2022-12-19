賭王千金何超蓮近期傳出與交往三年男友竇驍分手，由於她在男方生日時未送上祝福，加上過往愛得大方的兩人半年來男友未出現在女方微博上，引發外界猜測，如今當網友問及男友，何超蓮回覆的表情符號疑似洩漏了兩人關係。

何超蓮日前在微博上被網友問到「可以發豆豆（竇驍）生日照嗎」，她回答「不給你們看」更附上一個笑臉的表情符號，而另一位網友問及「超蓮，豆豆最喜歡吃你做的什麼菜？」她則回應「都愛」，也加上同樣的笑臉表情符號，似乎是低調回覆分手傳言。

何超蓮回覆網友留言，疑似破除分手傳言。(圖/截圖自微博)

何超蓮為澳門賭王何鴻燊的三房千金，曾經與歌手吳克群交往四年，最後男方以「不婚不生」、「不想耽誤對方」為理由分手，雖然之後也與多名男星傳出誹聞，但都遭何超蓮否認，直到2019年才認愛竇驍。

然而，兩人交往三年期間愛得高調，還一同參加實境節目，經常在社群媒體上放閃，但由於近半年未在女方版上看到竇驍，且生日時未發文祝福，才引發分手傳言，但有網友猜測何超蓮在小紅書上傳的一系列參加派對的照片，疑似是在為竇驍慶生，雖這未經本人證實，但如今她的回覆也已破除分手的傳言。