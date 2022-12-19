外媒報導，知情人士透露加密貨幣交易所FTX前執行長弗里德（Sam Bankman-Fried,SBF）周一料將現身在巴哈馬法庭上，並撤銷他拒絕引渡回美國的決定。

消息人士表示，弗里德將同意引渡回美國受審。

目前尚不清楚他何時會在巴哈馬出庭。如果他同意引渡，可能很快就會返回美國。一回到美國，他將出席其傳喚與保釋聽證會。

上周二紐約南區聯邦檢察官以八項詐欺和串謀罪起訴弗里德，如果這八項罪名全都成立，這位風光一時的「幣圈金童」可能面臨最高115年的監禁。不過，他不太可能被判處最高的刑期。

美國市場監管機關另外對弗里德提起民事訴訟，指控他欺騙投資人和客戶，「以謊言為基礎建造了一座紙牌屋，然後告訴投資人這是幣圈裡最安全的建築之一」。

弗里德目前仍在FTX總部所在的巴哈馬群島。他在上周一晚間遭到當地警方逮捕，周二巴哈馬法官拒絕其提出的保釋請求，稱他有棄保潛逃之虞。