下屆台南市議會正副議長選情詭譎多變，因外傳「民國配」也成為選項，19日再度引爆綠營「茶壼裡的風暴」。正國會系市議員陳秋萍今天公開要求已獲黨團提名參選副議長的民進黨團總召林志展，必須對外說明清楚，是否支持國民黨擔任副議長？黨團則回應說，與各黨派協商爭取民進黨主導市議會改革，是身為黨團總召責無旁貸的任務，不必以任何聽說之言質疑民進黨爭取勝選的決心。

「外界傳言民進黨跟國民黨在副議長補選有暗盤，一切都是真的嗎？」陳秋萍說，市議會民進黨團在副議長補選時，由特定人士運作，明明民進黨有能力加上友好無黨籍議員即可產生副議長人選，但黨團寧可自廢武功，做出不推人選的決議，實際就是暗助國民黨的李文俊坐上副議長寶座，讓人強烈懷疑是否當時即已形成默契了呢？

陳秋萍認為，此一默契就是先由林志展假裝要爭取副議長，暗地裡運作民進黨議員支持國民黨的李文俊續任第四屆副議長；表面上是爲了保住民進黨的議長，實質則是民進黨團內有些人已經與國民黨某些人私相授受，談好條件。請問總召，您是把所有台南市議會民進黨團成員都當成白痴嗎？把民進黨賣掉的框架，到底是在什麼時候喬好的呢？總召必須說清楚講明白，這個暗盤到底是誰喬的呢？你們幾個人跟人家談好的暗盤，就要叫我們吞下去嗎？

陳秋萍強調，依黨內直轄市、各縣市議長、副議長產生人選辦法，人選必須中央黨部核備；目前台南市議長、副議長人選尚未核備，除拜託民進黨中央黨部，也呼籲代理黨主席陳其邁不能再讓民進黨團幹部胡搞瞎搞，要立即接管處理台南市正副議長選舉的人選推舉，因爲讓人強烈懷疑民進黨團已經被莫名其妙的背後勢力綁架了，其目的就是要搞亂、搞砸台南。

黨團回應認為，民進黨正副議長推舉，都依黨中央規定辦理，並由督導小組督導。身為黨團總召集人，全力促成市長黃偉哲所強調，讓民進黨成為改革台南市議會的主導力量，促成府會合作增進市民福祉，因此與各黨派協商以爭取民進黨主導市議會改革的勝利，是身為黨團總召責無旁貸的任務，不必以任何聽說之言質疑民進黨爭取勝選的決心。