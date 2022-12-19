為強化預警避免民眾受騙，19日台新金控總經理林維俊與警政署刑事警察局副局長邱紹洲共同簽署合作意向書，宣示聯手進行「金融科技偕阻詐，資安聯防齊擋駭」專案，未來將透過公私部門的合作並結合雙方優勢，齊心協力防制資安駭侵與科技犯罪等不法作為，保障民眾帳戶安全、善盡企業社會責任。

隨行動網路服務高速發展，近幾年的疫情也加速數位轉型，各式數位化金融服務應運而生，同時資安事件與科技犯罪也更頻繁與多樣化。根據內政部警政署統計今年上半年的詐騙案件種類，其中以透過網路轉帳遭詐騙比例高達4成，也成為打擊科技犯罪新重點。

林維俊指出，為響應行政院訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，落實金管會阻詐指引執行，台新金控也著手展開阻詐行動。這次簽署合作的「金融科技偕阻詐，資安聯防齊擋駭」專案，係以深化現有資安預警與科技犯罪防制措施為目標，達成兩項主要目的。

第一項為「資安智慧聯防」，由台新金控與刑事局各自蒐集不法網站、駭侵手法等情資，如釣魚網站、假投資、假信貸、假APP等。再透過專門窗口分享彙整並進行資安防堵及宣導等，從而加速釣魚網站及APP下架、強化資安防禦、保障客戶帳戶安全。

第二項為「科技犯罪與駭侵事件預警」，刑事警察局科技研發科處理全國資安事件分析，掌握全國資安入侵態樣與手法；165專線受理全國詐欺案件，掌握全國各類詐欺犯罪警示戶態樣，而台新金控為國內專業金融機構，擁有龐大數位金融客戶，再經由台新金控資料分析團隊與刑事局專業知識結合，預計產出更高準確率的資安預警模型，透過數據分析與人工智慧技術，於台新遍及全臺的ATM嵌入預警情資機制，協助降低警示戶數及詐騙金額，守護民眾財產安全。

台新金控強調，與刑事警察局的合作，除預防性攔阻資安事件與科技詐騙犯罪案件，減少潛在受害者外，更進一步結合交易監控與即時示警，截斷詐騙得手的最後一哩路，達到金融安全與社會安全雙贏。

台新金控11月也與法務部調查局簽訂資安聯防合作備忘錄，旨在強化資安防禦及保護客戶資產免受數位金融詐騙，進而維護社會大眾對使用數位金融服務的信心。台新金控甫獲台灣企業永續獎「資訊安全領導獎」，展現在資安耕耘備受肯定。未來台新金控將持續砥礪前行，為國內金融發展創建更加安全的環境，成為守護民眾資產的智慧好夥伴。