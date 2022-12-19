準新竹市長、民眾黨立委高虹安涉詐領助理費案，15日搜索高虹安國會辦公室，北檢日前說明當日由檢察長通知立院秘書長後執行搜索、並未事先函請立法院同意。民眾黨團總召邱臣遠今針對此事表達抗議，批評立法院長游錫堃、秘書長林志嘉破壞憲政體制。

民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿與立委賴香伶今於立院召開時事回應記者會，邱臣遠表示，檢調15日搜索高虹安的國會辦公室，在行政、立法、司法三權分立的原則之下，檢調在院會期間到立院搜索茲事體大，游錫堃、林志嘉第一時間說北檢有函請並依法同意，事後卻遭打臉僅有電話告知，民眾黨團也對於憲政體制破壞予以抗議。

邱臣遠說，希望游錫堃身為國會龍頭、最高民意機關代表的首長，要維及國會的尊嚴，不要破壞憲法增修條文第4條所賦予的權益、倉促行事破壞憲政體制，游錫堃與林志嘉對於此事都難辭其咎，應該對國人釋疑。

邱臣遠也說，就司法調查部分，司法是人民最後的一道防線，司法辦案也須符合比例原則、不要政治辦案，特定媒體也不要過度渲染跟帶風向。他說，民生有非常多重要的案子，包含新竹棒球場、關埔國小、台南88槍擊案，爐渣案，也未見大動作搜索辦案的傾向，在三權獨立互相尊重的體制下，政府要更謙卑。