大陸疫情升溫，多地近日紛紛預測將於明年1月迎來疫情高峰。為避免聚集做核酸使疫情擴散，多地已要求各級黨政機關帶頭，「非必要不做核酸，非必要不查核酸」。浙江杭州等地則進一步取消醫院急診的核驗48小時核酸陰性證明。

每日經濟新聞報導，根據海內外多個疫情研究模型測算，浙江第一波疫情預計在明年1月中旬左右迎來高峰，這期間恰逢農曆新年，疫情將伴隨人口流動加速傳播。

此前，江西、山東、浙江杭州、河南鄭州等多地官方都透露了疫情高峰時間，且均集中在明年1月。據專家分析研判，江西下一波疫情高峰將在今年12月底、明年1月初到來，春節前後達到高峰。山東省第一波高峰期會比其他地區有略微延期，預計應該在明年1月份，農村的疫情高峰期會相對晚一些。

近日，浙江、安徽等地宣布，各級黨政機關帶頭不再查驗核酸陰性證明。杭州、貴陽、連雲港等地發布消息，呼籲市民非必要不做核酸。

浙江省新冠肺炎疫情防控工作領導小組17日決定，倡導「非必要不做核酸，非必要不查核酸證明」。浙江提出，除養老院、福利院、托育托幼機構、中小學等場所，為方便群眾辦事，全省各級黨政機關、企事業單位帶頭，不再查驗核酸陰性證明。同時保持現有便民核酸採樣點佈局不變、規模不變、效率不變，方便確有需要的群眾進行核酸檢測。

安徽、貴州貴陽也發布類似通知。浙江杭州、陝西西安17日起更進一步取消全市所有醫療機構門急診的核驗48小時核酸陰性證明；江蘇南京也有相關措施，嚴禁以任何理由推諉或延誤救治。