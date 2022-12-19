每個人職涯規劃不一樣，一名男網友表示，認為男生30歲一個月薪水不到5萬說不過去，質疑是什麼樣的工作，可以讓人忍受低薪，貼文曝光網友紛紛留言「全台有60%的人領不到這個薪水」，當中也有不少人說看月薪高低沒意義，要看年收入。

原PO昨（18）日於論壇《Dcard》指出，女生30歲月薪還不到5萬就算了，若男生一個月薪水5萬以下，「是在哈囉？」好奇是什麼原因，讓人可以忍受低薪。

貼文上線，隨即引發大批網友討論，「你知道全台60%人領不到這個薪水嗎」、「我看過一大堆上市櫃客戶的薪資都沒5萬啊」、「我都不知道你是要戰薪水，還是戰男女了」、「我嚴重懷疑你發文是性別歧視」、「家裡不缺錢，只是太閒」、「台灣薪資最多人領的數字大概在30K附近，平均是50K沒錯，這代表高薪的人很高薪，但是能領到的人不多」。

留言中也有人說，「因為我有房有車無負債，只想找一份37K的薪水，準時上下班，一邊體驗社畜的生活，不曉得這答案能否讓您滿意？」、「都30歲了還執著月薪有什麼意義？有人月薪40K，但年薪破百；反觀有人月薪50K，年薪才60萬啊」、「有一種人是30歲了還沒工作，有千萬房產和租金等被動收入，每個月收20萬，還不用繳稅，照你這個邏輯，是不是真的滿不長進的？」