嘉義市長選舉結果昨晚出爐，嘉義市長黃敏惠成功連任。究竟民進黨經歷九合一大選挫敗，再經歷嘉義市長敗選，是否會衝擊民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農選情？國民黨參選人王鴻薇指出，選舉不一定誰輸誰贏，她仍然會全力爭取選民支持獲得勝利，並批評民進黨在選後出現檢討聲音，卻根本沒做到，吳怡農敢不敢要求行政院長蘇貞昌下台？

民進黨在九合一大選中大敗，僅拿下5縣市，現連延後舉行的嘉義市長選舉也未能取得勝利，外界關注該次選舉是否會影響即將在明年1月8日投票的台北市第3選區立委補選？是否衝擊吳怡農選情？

王鴻薇認為，選舉不一定誰輸誰贏，她會持續爭取選民支持，希望所有認為要給民進黨教訓、希望民進黨持續檢討改革的支持者，能在投票日當天出門投票。

面對準台北市議員林珍羽指出，民眾黨支持者支持吳怡農，她說，未來會用政見跟主張爭取民眾黨支持者及中間選民認同。結束居家隔離後，將持續拜訪地方並兼顧空戰，與廣大選民對話。

由於民進黨自九合一選舉到本次嘉義市長選舉後，陸續出現改革與檢討聲量，王鴻薇批評，民進黨根本沒做到改革跟檢討，蘇貞昌至今安坐在行政院長位置上即是明顯例子。既然立委職責是監督政府，吳怡農對於民進黨內部要求改革與檢討的聲浪有何感想？民進黨真的有做到嗎？敢不敢要求蘇貞昌下台？