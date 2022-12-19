南市議長選舉 國民黨團要求保證「郭李配」 不跑票 11:582022/12/19 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市議會國民黨團書記長蔡育輝表示，如果與尋求連任的無黨籍議長郭信良合作，希望能保證「議長郭信良一票、副議長李文俊一票」，絕不能跑票、不能欺騙。（洪榮志攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市議會正副議長選舉變數多，議會國民黨團書記長蔡育輝今天說，黨團原本授權該黨副議長提名人李文俊運作，但因黨團內部反對與民進黨合作的聲音愈來愈多，還將召開黨團會議進一步討論。不過，如果與尋求連任的無黨籍議長郭信良合作，黨團也希望能保證「議長郭信良一票、副議長李文俊一票」，絕不能跑票、不能欺騙。 蔡育輝還建議，國民黨中央應該明確指示，國民黨議員能否支持「民國配」？或是投自己；如果不能「民國配」，是否授權黨團或市黨部決定，確保黨團成員不會在投票後受到停權、開除黨籍等處分。 # 台南市 #議會 #國民黨團 #蔡育輝 #李文俊 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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