台南市議會正副議長選舉變數多，議會國民黨團書記長蔡育輝今天說，黨團原本授權該黨副議長提名人李文俊運作，但因黨團內部反對與民進黨合作的聲音愈來愈多，還將召開黨團會議進一步討論。不過，如果與尋求連任的無黨籍議長郭信良合作，黨團也希望能保證「議長郭信良一票、副議長李文俊一票」，絕不能跑票、不能欺騙。

蔡育輝還建議，國民黨中央應該明確指示，國民黨議員能否支持「民國配」？或是投自己；如果不能「民國配」，是否授權黨團或市黨部決定，確保黨團成員不會在投票後受到停權、開除黨籍等處分。