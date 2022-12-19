季芹、王仁甫夫妻檔，是演藝圈中知名的模範夫妻，但近日2人在衛視中文台《一袋女王》自爆日前登山時，在山友們面前吵架，季芹更氣到直接罵王仁甫78。

王仁甫說他目前跟季芹一起經營社群頻道，兩人最近的目標是要挑戰百岳，自己目前已經挑戰成功20座，季芹則是13座。就錄影前幾日兩人又一起去登山，兩人到了登山口先整理登山裝備，經過登山口的山友難得看到「夫妻芹仁」，立刻興奮的表示想要合照，後來已經整裝好的王仁甫就打開運動攝影機，開始記錄登山過程，也催促老婆大人快點弄好，不過季芹還忙著綁鞋帶、放水壺、擦防曬、戴太陽眼鏡，實在快不了，此時等候許久的山友不好意思地問到何時可以拍照，王仁甫客氣的回說：「等季芹好了之後，我們就可以拍了」，此話一出，季芹立刻轉身給了一個超殺的眼神，氣得說：「幹嘛什麼事都推給我，你剛剛沒有在整理嗎？而且什麼叫等季芹？你平常會叫我季芹嗎？」一連串質問，害得王仁甫只能無辜的回說自己已經整理好了，而且有外人在總不能叫親愛的，此時一旁的山友們越看越尷尬，趕緊默默離開，剩下王仁甫夫妻兩人。現場多位女藝人聽完也立刻幫季芹講話說，表示應該說等我們一下，不然好像錯都在季芹。

而季芹收好裝備後，王仁甫問說要不要錄一下登山前的感言，沒想到季芹轉身就走開始登山，王仁甫只好趕緊跟上，還不忘邊走邊拍，途中季芹根本不理他，眼看太座餘怒未消，王仁甫無奈說：「這一集可能只有我一個人在說話，因為我老婆今天爬山不美麗」，沒想到這句話徹底點燃季芹怒火，從山路上開始往回走，邊走邊念王仁甫在不耐煩什麼，而且說他語氣很討人厭超機車， 一怒之下還氣的說他真的很78，怎麼可以用這種態度對自己，為了重現老婆大人爆氣現場，王仁甫現場還季芹上身演得超入戲，紀言愷還笑問說：「你確定他有說78」，反應敏捷的巴鈺立刻接話說：「因為他是56嘛，所以後面就78」，讓眾人笑翻。

接著季芹沒打算放過王仁甫，開始使出吵架轉移焦點大法，先質疑王仁甫為何要講大家就等她一個，再質疑為何叫他季芹，還說他口氣不耐煩，再念他講話機車，王仁甫除了一一解釋外，還說從頭到尾都運動攝影機都有拍到，有畫面為證，讓季芹念無可念只好說兩人出來登山是要創造美好回憶，結果讓她這麼不開心不應該道歉嗎？這下王仁甫無話可說只好道歉，結果又被回了一句：「你根本不是真心道歉」，讓王仁甫好無奈，也再三跟季芹重申說從頭到尾都有記錄下來，自己真的沒有不耐煩或機車，回去看影片就知道，沒想到季芹竟然回他說：「你給我通通剪掉不准播出」，王仁甫只好透過自己在節目上的生動演出讓現場重現，讓主持人曾國城認真地說：「這是我認識你20幾年來，你演戲演得最好的一次」，害得王仁甫當場綜藝摔，不過也令人佩服王仁甫竟然講兩人對話記得一清二楚，可見夫妻倆的好感情。本集將於12月20日(二)晚上10點衛視中文台播出。