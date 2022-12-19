出招揪竹市「大祕寶」？高虹安找「高檢署檢察官」任副市長 首波小內閣名單曝光

新竹市長當選人、民眾黨立委高虹安因國會助理費案被傳訊交保後，19日首次公開露面並受訪，她表示，交保後其實心情還不錯，睡很好，因此氣色、精神不錯，但她也坦承這個月來因還有市政的交接，「真的比選舉期間還累」，不過，這個案子還是尊重檢調的偵辦。

外傳她的個人桌上電腦是拿去送修，可能影響檢調案件的偵辦跟證據的保存？對此，高虹安表示，這完全是沒根據的謠言，那台電腦其實是電子白板，是個人提供在國會辦公室開會使用，不知道為何會傳為她把電腦送去維修，這台電子白板完全沒有維修的問題，只是單純是因為立委職務要結束了，電子白板又很大台無法自己搬，因此請廠商把它送到新竹市政府使用而已。

另，有外傳北檢是小案在大辦，高虹安則指出，全案還是回歸檢調辦案的程序，她相信檢調的專業，完全尊重、配合他們的偵辦，至於是否符合「比例原則」，社會上自有公評，她不去評價。

高虹安也說，對於聘用高檢署檢察官蔡麗清擔任副市長，跟她自己的官司絕對沒有關係。

另，她指出，新竹棒球場花了這麼高額的預算，但卻蓋出這樣的品質，究竟有什麼缺失，包括球迷朋友、市民都有疑問，包括是審計室糾舉或缺失的報告，上任後確實會立即來了解整個工程發包、品質的地方有何缺失，或是工務處在現場勘查的時候為何沒發現問題，或是廠商發包怎麼沒發現有這麼大的紕漏，一定要有真相來向市民交代。

高虹安說，未來的副市長蔡麗清是高檢署檢察官，相信她的專業、檢察官體系debug「抵霸」的能力，能夠讓大家來了解過去對公共工程的疑慮，她強調不能夠在還沒有看到市府的案子或檢調認證前就定議它是弊案，還是要用無罪推定論，先把缺失抓出來檢討，如果真有弊案也是要交由檢調、司法來認證。