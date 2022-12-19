坊間流傳「酸性體質容易引發癌症」，甚至有人為防癌抗癌而採取「鹼性飲食」，真有效嗎？國家衛生研究院最新研究發現，癌細胞長期處於偏酸微環境條件下，會發展出一套極為獨特而緩慢的適應機轉；但研究團隊強調，切勿和「酸性體質」混為一談，因為人體酸鹼值會恆定在pH7.4左右，不會因為吃特定食物或喝鹼性水而改變，如果血液酸鹼度失去恆定，恐怕是身體出了嚴重問題！

癌細胞失控快速增生，血液的供應往往跟不上腫瘤擴增速度，因此癌細胞經常處於缺氧與養分不足等多重壓力環境中，加上癌細胞的特殊代謝作用，產生過量乳酸和氫離子等酸性物質，堆積在細胞外，導致腫瘤組織周邊微環境酸鹼度從正常的弱鹼性（pH 7.4）逐漸變成弱酸性（pH 6.0~6.9）。然而，國衛院癌症研究所副研究員張文祥指出，長久以來，多達千百種以上的不同癌細胞株幾乎全數被培養在pH 7.4條件下進行研究分析，對於癌細胞如何承受和適應長期存在的酸化微環境壓力卻幾無所悉。

為此，國衛院癌症研究所、生醫工程與奈米醫學研究所以及清華大學生命科學院共同合作，利用高致命性胰臟癌細胞，成功篩選培養出一系列適應不同酸化期程的癌細胞株，並且首度發現，當癌細胞長期處於偏酸微環境條件下，能發展出一套緩慢的可逆性適應機轉，解釋了癌細胞如何在酸性微環境壓力下得以生長增殖。

張文祥指出，當癌細胞遭遇環境變化，一開始生長速度會變慢，之後生長速度逐漸恢復，最後會和處在正常酸鹼值下相同 ，就如同動物遇到異常時會先停下來觀察；另外，離微血管越遠的癌細胞，越容易發生缺氧，導致周遭環境變酸。

「癌症是經年累月造成的慢性疾病。」張文祥舉例，胰臟癌的腫瘤體積增倍時間介於64到255天之間。研究團隊進一步針對長期適應酸化微環境的胰臟癌細胞進行全基因組分析，找到了幾組與微環境適應能力相關的機轉與調控因子，其基因表現量與胰臟癌患者總體生存密切相關，期待未來進一步研究，有潛力做為延遲甚至破壞癌細胞的酸化適應能力的治療標的，進而提升病患的存活與預後。

此研究成果已於今年4月發表在癌症領域學術期刊《Journal of Experimental and Clinical Cancer Research》。研究團隊強調，此項新發現只侷限於腫瘤周邊極微小範圍，切勿與坊間流傳「酸性體質容易致癌」的錯誤觀念混淆。

張文祥說明，腫瘤酸性「微環境」不等於酸性體質，人體酸鹼值在正常生理狀態下維持在pH 7.4±0.05的恆定範圍，波動幅度極小，並不會因為進食類別多寡或單靠喝鹼性水而改變人體「巨環境」的酸鹼度。他強調，科學上沒有「酸性體質」一說，除非呼吸系統、腎臟系統出問題，才會導致血液酸鹼值超過pH 7.4 ±0.05的正常範圍，可能危及生命，應盡速就醫尋求專業的診斷與治療。