新北市勞工局今公布今年第6波違法雇主名單，有345家業者違反勞動基準法、職業安全衛生法、性別工作平等法或勞工退休金條例，開罰近1600萬元，其中知名保險公司「南山人壽」、上市公司「一詮精密」勞工超時工作累犯多次，分別遭重罰50萬及42萬元。

勞工局指出，市府調查轄內企業違反勞基法狀況，開罰企業中有93家未依法給付加班費，最為嚴重，其次是46家使勞工超時工作、40家未全額給付勞工工資。

另外，未提供必要安全衛生設施的業者有108家，還有1家業者未足額提撥勞工退休準備金、1家業者違反性工法以及1家業者違反勞工退休金條例，上述違規企業分別被裁罰1.5萬至8萬不等金額。

其中，南山人壽、一詮精密都有勞工超時工作紀錄，分別已是第6次及第5次違反同一規定，一詮精密甚趁至使勞工單月延長工時達108小時，分別被重罰；全台物流公司是負責全家超商配送業務，雇用勞工達600人，也因未足額計給勞工加班費、使勞工超時工作及未給予勞工例假休息等多項違規累犯情事，遭加重裁罰36萬元。

勞工局長陳瑞嘉說，目前違規雇主名單皆已匯入「新北勞動雲」的違法雇主查詢專區（https：／／ilabor.ntpc.gov.tw／cloud／Violate），市府因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，已在2020年修正最新的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，若違規單位是上市櫃公司，將加重裁罰金額20％。