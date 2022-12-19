針對12月31日至1月1日的跨年與農曆除夕至農曆初五春節連假，位在北投的日勝生加賀屋推出不同活動與表演，讓客人可品嚐美味會席料理、享受白磺溫泉之餘，留下難忘的回憶。

日勝生加賀屋「金兔呈祥」跨年系列活動包括：館內擺設日式春聯攤位，由專業的書法老師揮毫，大廳邀請專業古箏演奏家曹羽絜，以精湛古箏技巧，引領貴賓感受美妙音樂饗宴。客人辦完入住手續後，可到六樓甘露廳參與「新春茶道表演」，由服務人員講解茶道禮儀，品嚐和菓子與現打抹茶，體驗日本獨有茶道文化。

另可加購報名參加12月31日跨年限定「豐年賀歲‧花藝注連繩DIY」活動。「注連繩」最早裝飾於神社門前分隔神界與外界，現在做為玄關的裝飾，象徵阻隔一切災禍，近年更成為花藝師展現創作想法的花器，由專業花藝老師引領將美麗的乾燥花裝飾到祈福的注連繩上，以花藝之美療癒心靈，迎接新一年。

日本新年在陽曆的1月1日，搗麻糬（年糕）是準備新年的傳統習俗，過程需兩人以上合作，一人使用木杵搥打糯米糰，另一人則負責翻動糯米糰。今年日勝生加賀屋也準備了「新春搗麻糬」活動，跨年當日至一樓近距離觀賞表演，有機會品嚐親手搗的麻糬，體驗道地日式新年習俗。

晚餐後想要小酌的客人，到二樓夕月酒吧是最佳選擇，日勝生加賀屋12月31日和1月1日兩天晚上安排駐場歌手現場表演，一路陪伴客人到午夜十二點半，在歡快的音樂氣氛中享用美酒。

農曆春節期間，日勝生加賀屋亦策畫一系列活動，走進館內首先是香甜撲鼻的糖葫蘆攤位映入眼中，辦理入住後即可憑券兌換可口的小點心，並歡迎同步報名六樓甘露廳的「新春茶道表演」，由服務人員講解茶道禮儀，品嚐和菓子與現打抹茶，體驗日本茶道文化。亦能參與有趣又可愛的「喜樂迎春‧絹印春聯DIY」活動，絹印在古時候是為貴族服務的服裝工藝，直到六零年代由Andy Warhol興起的普普藝術大量使用，才漸漸普及，近年更成為非常流行的文創商品。日勝生加賀屋今年特別邀請印花樂設計專業老師，帶領貴賓親手將繽紛的春節印花印染在紅布上，為春節帶來更多難忘記憶。

農曆春節是難得團聚的日子，加賀屋也準備闔家歡樂的活動，備有珍貴青磺的別館─新秀閣，一樓設有寶貝遊戲區，有各式各樣的趣味玩具，農曆春節期間更設有小寶貝最喜歡的動力沙桌、釣魚機遊戲，讓小寶貝能大展身手捏出各種作品，釋放無邊無際的想像力。還有驚奇魔術秀，讓大、小朋友都能一起享受魔幻樂趣。

除了精彩活動，跨年和農曆春節期間，館內布置結合中、日式元素，以紅色主調和傘貫穿館內，傳達滿滿新年氛圍，和傘在日本有「結緣、圓滿」的含意，祝福貴賓新的一年一切事事圓滿順利。

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