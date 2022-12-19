季芹、王仁甫結婚16年，育有一對兒女，一家四口相當幸福，常常高調秀恩愛，個性大方開朗的季芹時常會和粉絲分享日常生活，近日寒流來襲，季芹發出一系列比基尼辣照，大秀豐滿上圍，魔鬼曲線完全看不出來是2個孩子的媽。

季芹近日在社群平台曬出一系列飛往峇里島拍下的比基尼照，可在照片中看到她穿著橘色連身泳裝，繞頸深V的剪裁襯托出超兇上圍，腰部還刻意挖空，露出水蛇腰，下半身的白皙長腿，搭配背後的美景，吸引上千網友按讚。

此外，季芹還在貼文中寫道：「多虧有三天兩夜排毒行程，包含spa、水中療程、健身、聖水湧泉，所以才能拍起寫真集。」她也不忘甜蜜誇獎王仁甫的拍照技術：「老公現在很會拍，有認真喔！」

文章曝光後，得到眾多網友們回覆，「芹姐太美了，身材超辣超棒，甫哥的攝影技術100分」、「甫哥應該各種蹲低趴下姿勢拍攝」、「芹姐身材超棒的，膚色白得發亮，也給攝影師甫哥點讚」、「太美了 腿好修長」、「芹姐的專屬攝影師很努力在學習把老婆拍得好看」