國民黨今召開記者會，質疑民進黨台北市立委補選候選人吳怡農「1怯戰、3逃避、5搖擺」，號稱要高標準選戰、樹立正向選風、討論公共政策，然而針對外界對其政策的提問卻無法具體回應，呼籲吳怡農不要只會過度包裝自己，卻不敢出面捍衛自己的政見，這只會讓市民看到怯戰、空洞的吳怡農。

國民黨文傳會副主委林家興表示，國民黨針對吳怡農的三個政見皆提出詳實資料、民調數據、事實根據以及歷史資料來檢驗漏洞，願意在公共政策上與吳怡農進行對話。但遺憾地的是，吳怡農卻還是耍嘴皮子，根本提不出建設性的具體回覆。

林家興指出，吳怡農的松機遷移政策，提出使用直升機直接前往醫院來彌補離島、東部地區居民就醫問題，讓外界、同黨都批判「沒有完整配套與溝通」。前國防部長馮世寬也質疑，號稱國防專業的吳怡農，連雙北地區有多少醫院具備直升機停機坪、往返金門的醫療後送專機是定翼機而非旋翼機，需要跑道降落才能使用都不知道嗎？

林家興表示，吳怡農提出兵役延長、國土防衛部隊的具體執行方式又是什麼？將國安大事當成兒戲；「2030雙語政策」專家、朝野早已多有疑慮、反對，吳怡農盲從中央規劃推，拋出專案補助預算建立「學習中心」要辦理大型公辦外語補習班，結果卻說不清楚花多少預算、無法回答《雙語國家發展中心設置條例草案》正在立法院卡關的問題。

至於吳怡農的「1怯戰」，林家興表示，吳怡農多次回應媒體時言不及義、顧左右而言他來逃避王鴻薇的辯論戰帖，連捍衛自己政見的勇氣都沒有，如此「怯戰」的表現說要保家衛國，令人發。

國民黨文傳會副主委練鴻慶舉出吳怡農「5搖擺」的例子表示，2019年吳怡農與蔣萬安競爭立委時，在臉書上暗示「票投國民黨，台灣變香港」，但現在說這個口號沒有意義；2020年吳怡農因為「在家當兵」的主張被馮世寬罵「渣男」，當時說國防需要社會的參與跟辯論，現在卻拒絕辯論。

練鴻慶說，2019年吳怡農說「台灣沒不需要延長役期」，但現在卻又改口稱要延長役期才能保衛台灣；2019年要蔣萬安「不要以標籤2字來回避檢驗」，而現在吳怡農卻說以「標籤」兩字對他檢驗沒有意義。此外，2020的立委選舉，當時「亡國感」正夯，吳怡農就學王定宇的論調，現在民進黨大敗公信力破產，就切割民進黨，改學高嘉瑜，這樣見風轉舵，最後會兩面不是人。