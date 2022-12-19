世足決賽有一位阿根廷金髮女球迷在慶祝進球的時候脫掉上衣，還被轉播鏡頭給拍下背面，畢竟主辦國是伊斯蘭世界的卡達，她的勇氣令人敬佩。阿根廷每屆都會有漂亮的女球迷被鏡頭捕捉，但是這位女球迷可能忘了自己身在何處，依照卡達當地的法令，公然裸露身上的女子將面臨牢獄之災。

目前不清楚這位女球迷是否當場遭到場館人員驅逐，那時比賽已經進入PK戰，就算把她趕出去其實比賽也差不多結束了。但如果她被驅逐，她會因此錯過了場內的慶祝和頒獎儀式，這些都是歷史性的珍貴時刻。

卡達對於外來遊客的服裝規定較為寬鬆，但還是呼籲男人和女人都不要公然裸露上身（現場仍隨處可見打赤膊的男球迷）。然而當地氣候炎熱，根本不可能穿太多，官方只能規勸遊客們盡量不要露出肩膀和膝蓋。

這次在卡達獲得大量追隨者的「最辣女球迷」伊凡娜（Ivana Knoll），她只穿著比基尼上衣就現身賽場，一度引起熱議但最後也沒被怎樣。另有穿著支持同性戀上衣進場的記者，刁難一陣之後也被放行入場，可以說卡達政府這次破例非常寬容，那位阿根廷女球迷也有可能沒事。