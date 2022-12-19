美股跌勢未止，台股失守14500點！儘管上周美國公布CPI數據優於預期，但美國聯準會重申將持續力抗通膨，終點利率將至5.1%，且暗示可能到2024年才會降息，市場擔憂高利率引發經濟衰退，加上美國零售數據表現不佳，上周四及上周五美股連兩天重挫收低，台股多頭被澆兩桶冰水，今天台股指數延續上周跌勢，一開盤就失守14500點關卡，並一度下跌逾百點，下探14411.81點。

不過由於台股短線已下跌近700點，逢低買盤不弱，近期強勢股如：八貫(1342)、創意(3443)、美食(2723)、晶華(2707)等持續強勢，今年8月下旬在大陸廈門挨告的玉晶光(3406)今天盤中股價未受利空太大影響，與提告的股王大立光(3008)一起開低走高，盤中一度回到平盤，股后信驊(5274)也守穩2000元關卡，顯示市場對利空反應趨於平淡，大陸解封引爆疫情，生技股依舊是盤面的焦點，中小型股合世(1781)、南光(1752)、熱映(3373)、金穎生技(1796)、濟生(4111)、優盛(4121)、南六(6504)、恆大(1325)、康那香(9919)盤中股價亮燈漲停，在買盤進場下，台股盤中指數雖然失守14500點，但守住14400點，截至11點30分為止，加權股價指數約14462.55點，下跌66點，成交量約為1123.08億元；OTC指數為187.24點，上漲0.68點，成交量為339.06億元。

今天盤中上市各類股以生醫類股表現最佳，上漲2.03%，其次是化生醫類股及觀光類股，分別上漲1%及0.59%，表現較差者為玻璃類股、鋼鐵類股及電纜類股，其中玻璃類股下跌8.46%，鋼鐵類股下跌2.6%，電纜類股下跌1.96%；上櫃部分，表現最佳為文創類股、上漲1.9%，表現最差為鋼鐵類股、下跌1.52%。就技術面來看，美國聯準會放鷹，重申升息力抗通膨決心，美股應聲重挫，漲多的台股也跟著不支倒地，上周五加權股價指數以14528.55點作收，累計一周下跌176.88點，跌幅約1.2%，周K連二黑，日均量2043億元，櫃買市場也同步走弱，OTC收盤指數為186.56點，累計一周下跌1.58點，跌幅約0.84%，周K亦是連二黑，成交量萎縮至日均量602.35億元；今天台股受到上周五美股再收低拖累，指數以低盤開出，不過逢低買盤不弱，盤中指數守住14000點；雖然台股指數在12月以來下挫2.36%，但幾乎是以平台整理的方式以盤帶跌，算是強勢修正，目前日KD已修正至低點，預期國安基金防線14000點將有強力支撐，之前恐慌性低點12629點應不會再來，逢低都是買進機會。

分析師表示，美國聯準會釋出2023年恐不會降息，且美國零售數字月增下滑、採購經理人PMI下落至50以下，總體經濟展望轉趨保守，致使美股連日重挫，連帶近期台股系統性風險增溫，建議逢高減碼，操作上，避開破線轉弱、高檔壓回及降價壓力增如二線晶圓代工股，區間操作股價相對抗跌、線型偏多或產業展望正面股。在選股方面，維持布局Server新平台供應鏈、綠電相關、中概股與鋼鐵族群等；以及受惠中國解封、車電及網通等趨勢成長產業等。

嘉澤(3533)2023年的伺服器需求主要來自雲端大型資料中心推動，即使預期總經環境不佳，雲端企業將會縮減資本支出的力道，但還是著重在伺服器、資料中心等雲端相關的建置，預期2023年美系雲端需求仍有高個位數~雙位數成長性，預期2023年伺服器新平台可望帶動零組件規格升級。