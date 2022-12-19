豐興(2015)周一(12月19日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼每公噸上漲200元，鋼筋基價每公噸上漲200元，廢鋼、鋼筋連4周上升。型鋼產品基價則持續平盤，為連6周持平。豐興經理莊文哲表示，為反應國際原料上漲，國內廢鋼收購價需適當調漲，鋼筋售價為反應成本上升亦適度調漲。

大陸封控放寬，提振市場需求預期心理，當地鋼價持續上漲，鋼廠採購心態樂觀，鐵礦砂維持高檔震盪。不過廢鋼近期漲幅已大，日本、美國盤價持平或小漲，國內盤價亦漲近一個月，漲幅動向將持續關注。

回顧上周12月12日盤價，國內廢鋼每公噸上漲300元，鋼筋基價每公噸上漲300元，廢鋼、鋼筋連3周上升。型鋼產品基價則持續平盤，為連5周持平。

本周豐興盤價連4周升，廢鋼、鋼筋雙雙上漲200元，廢鋼收購價在每公噸1.12萬元，鋼筋價格為每公噸2.03萬元，而型鋼基價則持續持平至每公噸2.63萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持平至每公噸395美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價則續漲，由每公噸365美元升至375美元，為連4周上揚。然澳洲鐵礦砂從每公噸112.3美元轉跌至112.25美元，盤價略降，並終止連6周上揚態勢。

國內主要參考之美國貨櫃廢鋼連4周上揚，因冬季效應帶動美國國內廢鋼收購價格上漲，惟土耳其上周放緩採購力度美廢僅小漲以對。而雖日本國內收購價大漲，且越南/韓國積極採購，然近期漲幅已大，日本2H廢鋼本周持平，對外報價漲勢暫歇。