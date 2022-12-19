皇田(9951)今年前11月營收約接近去年水準，訂單能見度約3個月，2023年在北美及大陸等天窗訂單挹注，法人估計全年營收個位數成長。

皇田11月營收回升到5億元，年增32.3％，主要第4季歐美客戶需求強勁，大陸逐步復甦，12月營收有望維持在高檔水準，法人推估第4季營收有望站上今年高峰，第1季有農曆春節因素，單季營收估計季減年增。

今年前3季天窗系統產品(天窗遮陽簾、擋風條)占比50％、側門系統（手動及電動側窗、電動後擋）20％、後擋系統（遮物簾、安全網）占比20％。

皇田生產基地包括台南永康、大陸昆山與墨西哥，台灣廠營收占比5成，昆山廠超過2成，墨西哥廠接近2成，其餘約1成。銷售市場以大陸最多，其次依序為北美、歐洲等。

展望2023年，北美市場預期成長動能較大，主要來自北美電動車及電動皮卡天窗訂單，大陸2023年雖然乘用車持平，但電動車將持續成長，加上疫情封控有望逐步解除，大陸市場明年看增，歐洲因高通膨及能源短缺因素，營收持平看待。

2023年毛利率在天窗、電動側窗出貨增加等因素，產品組合變化有望改善毛利率。公司也評估在歐洲設廠，交貨給歐洲車廠。