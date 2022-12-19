44歲王姓男子16日在工地飲用啤酒後，騎機車到醫院載剛出院的妹妹返家，不料途中因未打方向燈遭警方攔查，警方一靠近就聞到王男的酒味，實施酒測後，酒測值為0.38，但王男不擔心自己酒駕遭罰，最掛念的卻是剛出院的妹妹，王男表示自己要被移送，妹妹又無家屬照顧，於是派出所便當起王妹的避風港，照顧王妹到王男從高雄地檢署回來。

王男16日下午在工地飲用了4罐啤酒後，騎車到醫院接剛出院的妹妹回家，不料返家途中因轉彎未打方向燈，遭到員警攔查，員警聞到王男的酒味後，告知王男要酒測，王男自知喝了4罐啤酒的他，酒測值一定會超標，但他仍配合酒測。

王男酒測值為0.38，員警當場依公共危險罪逮捕王男，但王男卻向警方說出他的擔憂，王男表示，妹妹的病剛好，又沒有家屬帶回家，就算帶回家了也沒有人可以照顧妹妹，他擔心自己移送的時間太長，妹妹這段期間無人照料。

聽到王男對妹妹的擔憂如此深，警方向王男表示，如果妹妹願意，妹妹可以留在派出所休息，等到王男從地檢署回來，再讓王男帶妹妹回家，王男聽到警方如此暖心的提供協助，才放下心中的大石頭，移送到地檢署。

因為王男是在下午遭逮的，所以妹妹一直等到晚間才盼到王男返回派出所，期間派出所也給予妹妹溫暖的照顧並提供伙食，讓王男相當感謝；警方看見2人手足情深，語重心長地告誡王男別再犯一樣的錯了，王男也頻頻點頭表示知道了。

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