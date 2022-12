名導詹姆斯卡麥隆執導的《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)上周末首映在全美票房1.34億美元,遜於分析師預期的1.75億美元,勉強達到迪士尼原本預估的1.35億到1.5億美元目標。

不過《阿凡達:水之道》在海外則開出紅盤,票房約達3.005億美元。整體來看,這部科幻鉅作上周末吸金4.345億美元。

儘管美國成績不盡理想,但國際票房表現亮眼,令分析師依舊看好這部外界引頸期待的續集將在全球帶來轟動。

值得注意的是,中國上周末的3天票房共計5,710萬美元,後市可期。在十多年前中國貢獻《阿凡達》全球票房2.65億美元,此後中國電影市場呈現爆炸性增長,2009年中國總票房9.10億美元,十年後即突破80億美元。