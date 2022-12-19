豐興調漲廢鋼和鋼筋價格 每公噸漲200元 12:132022/12/19 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到美國貨櫃廢鋼價格持續上漲影響，豐興（2015）19日開出的本周盤價，調漲廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸都調漲200元，只有型鋼產品維持平盤。 豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為11,200元，鋼筋每公噸牌價為20,300元，型鋼每公噸牌價維持26,300元。 豐興調漲廢鋼和鋼筋價格 每公噸上漲300～400元 國際廢鋼價格飆 豐興連三漲 中鋼 內銷盤價回神 #豐興 #調漲 #價為 #調漲廢鋼和鋼筋價格 #每公噸漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 河靜鋼全面調漲明年2月份盤價 每公噸漲25～55美元 15:132022/12/15 財經 熱門股－中鴻 法人買超價漲量增 04:102022/12/14 證券．權證 河靜鋼振奮 2月內銷拚全面調漲 04:102022/12/14 產業特刊 鋼市起風 中鋼中鴻盤價揚帆 04:102022/12/19 產業特刊 寶鋼喊漲 中鋼樂看Q1鋼市 04:102022/12/13 產業特刊 小確幸！清潔工夜點費凍漲33年終於調升 預計4500人受惠 11:342022/12/07 政治 豐興 連二周調漲廢鋼、鋼筋價 04:102022/12/06 證券．權證 美製造業景氣萎縮衝擊 明汽油降0.4元、柴油調漲0.2元 12:222022/12/11 財經 中鋼下月盤價 估開平高盤 04:102022/12/15 產業特刊 撐不住成本上升 中華三菱部分車系明年調漲 16:582022/12/07 生活 《國際產業》福特F-150 Lightning電動皮卡 漲價9% 15:482022/12/16 財經 《鋼鐵股》豐興營收拚續升 前11月稅前淨利減23.42% 14:182022/12/08 財經 《鋼鐵股》國際原料上揚 豐興廢鋼、鋼筋連2漲 12:182022/12/05 財經 《商情》冬季效益發酵 國內廢鋼連3漲 11:582022/12/05 財經 中華三菱部分車系明年調漲 04:102022/12/09 時尚消費 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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