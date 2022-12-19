受到美國貨櫃廢鋼價格持續上漲影響，豐興（2015）19日開出的本周盤價，調漲廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸都調漲200元，只有型鋼產品維持平盤。

豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為11,200元，鋼筋每公噸牌價為20,300元，型鋼每公噸牌價維持26,300元。