大S（徐熙媛）、汪小菲日前因500萬生活費隔空交戰多日，今（19日）再傳出大S、具俊曄及其他家人已經搬離「台北信義」，並搬到她婚前所買的「國家藝術館」，對此，徐媽媽稍早回應。

徐媽媽表示，「沒有搬家，一切都是空穴來風，不知道從哪來的消息」，是否考慮搬家？徐媽媽說大S也要有房子才能搬，「她沒房子要搬到哪去？一家這麼多人，這是空穴來風」；她也說目前「國家藝術館」是由她和大女兒徐熙嫻一起同住。

最後，徐媽媽也不忘關心媒體，不斷叮嚀「你們要記得去吃飯，天氣冷要穿暖一點」。