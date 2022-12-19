新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，恐影響民眾黨主席柯文哲2024大選。柯文哲今天大酸，如果司法不符合比例原則，就要比照標準，「既然民進黨道德水準這麼高，就用同樣標準檢視一下」。

外傳黨內討論高虹安事件如何定調，「黨現在是要力挺到底還是要切割？」不過柯未對此表達意見。柯文哲今天19日上午出席2023台灣燈會「在台北發光」記者會，他說，一直希望司法可被信賴、是公平的，但是到現在他還是覺得很奇怪，台南88槍也不去處理、爐渣案也不去處理、12億棒球場不處理、16億的關埔國小不處理，專門處理高虹安。

柯文哲說，所以黨內大家覺得說，到底我們面對一個，理論上司法應當是可靠的、可信的、可預測的，現在司法完全不可預測，到底在不可預測的司法底下，下一步要怎麼做，黨內引起很多人討論。

至於民進黨打高虹安是為了阻擋柯文哲2024？柯文哲說，希望司法符合比例原則，如果不符合比例原則，那就比照標準，既然民進黨的道德水準這麼高，就用同樣標準彼此檢視一下。