在韓國朝野一片看不好未來經濟成長下，韓股19日表現疲弱，指數在午盤前都一直在平盤之下游走，目前在2,349.79點，跌10.23點或0.43%。同時，韓元也小貶。

全球需求不彰之下，韓國企業也對明年出口感到憂心，甚至預估狀況不好的話，還有可能會出現近乎零成長現象。同時，韓國政府也表示，經濟成長趨緩程度比預期來得快且大，但明年上半年可望觸底後再反彈。

韓國電池製造大廠LGES（LG Energy Solution）宣布，計劃從今年到2026年期間，還要投資4兆韓元，約31億美元，在韓國中部梧倉邑（Ochang）建廠以及擴大圓柱形電池產能，預估將創造1,800個工作機會。不過，LGES股價卻跌1%左右。

權值股大多走弱，三星電子跌0.34%，LG化學跌1.09%，SK海力士漲1.02%，現代汽車跌2.46%，起亞也跌2.34%。

韓元兌一美元在1,306.65價位附近，韓元小貶1.25元。