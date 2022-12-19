台南市政府導入無人機空拍、影像辨識等智慧科技，並結合最新改版的「台南市即時交通資訊網」，提供用路人即時資訊，以紓解交通壅塞問題。交通局今天舉辦「AI智慧交通監控升級暨道路資訊整合服務啟用」記者會時，市長黃偉哲呼籲民眾出遊前，可多加利用即時交通資訊網規畫行程。

黃偉哲指出，交通局利用AI智慧科技，除提供用路人透過APP或網站獲得重要路口的交通現況外，也提供替代道路規畫、車位尋找等服務。其中，短期規畫利用智慧交通科技，讓交通更為順暢；中長期則希望藉由大眾運輸系統、公路系統、公車系統的建置，以及捷運系統的規畫，紓緩交通擁擠的狀況。

黃偉哲還說，近幾年交通局陸續導入AI辨識技術應用在交通策略管理上，繼去年完成中西區智慧路網動態號誌系統後，今年再度擴大AI技術應用地點，除在國道3號關廟交流道的台86線與台19甲路口建置智慧號誌系統，更導入無人機的空拍與影像辨識技術，監控路口車流狀況，讓交通中心精確掌控車流，號誌秒數分配也更貼近實際需求。

交通局長王銘德表示，無人機的空拍監控視角，比以往大家熟知的路口監視器更廣、更全面；過去每個路口至少需要4支監視器才能完整監控，但現在只需透過1台無人機空拍就可辦到，除能幫助市府節省設施的建置費用，無人機的高機動性，更可讓車流監控不再受限，未來將應用在全市各項活動的周邊車流監控。

王銘德也提及，今年針對各交流道周邊與市區重要聯外道路，規畫主要道路壅塞時的替代路線，並於路側增設電子資訊看板，提前發布導引路徑資訊給用路人。此次台南市即時交通資訊網的改版，交通局還整合工務局、消防局、水利局、警廣等道路資訊，以更視覺化的方式，提供道路施工、淹水、車禍事故等即時資訊，並結合公車站、停車場、公共自行車站位等服務資訊，供民眾查詢使用。