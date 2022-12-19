知名網紅米砂（Misa），日前因跨界擔任監製拍攝成人版《鮑魚遊戲》而紅到海外，製造不少熱門話題，粉絲數也逐漸飆升，YouTube頻道就吸引超過96萬粉絲訂閱。而婚後疑似「收山」鮮少拍攝性感照的她，昨（18）日晚間卻突然曬出「大尺度復健照」辣到粉絲們措手不及，再度引發暴動。

米砂自從在今年4月宣布結婚後，雖仍持續於YouTube頻道拍攝辛辣的話題影片，但她皆是以主持人的角度拍攝，社交平台上也鮮少曝光大尺度福利照，但沒想到米砂在18日晚間突然PO文，表示「已驗證復健文太久沒發文⋯讓我復健一下」最後還不忘透露「限動有好料的」。

而照片中，只見米砂穿著一件尺寸超小的黑色比基尼與小褲，不吝嗇地展現白皙雪肌與火辣的身材曲線，甚至連腹部下方的粉色刺青也若影若線；而她突如其來的PO文，也令網友看了直呼「老濕姬回歸，興奮的眼淚從嘴巴流出來（我是女粉）」、「想問米砂那是紋身貼紙還是刺青」、「哇！好久沒看到了 ～～～～ 好幸福唷」、「好久沒看到米砂角色扮演了」、「long time no see」、「身材一樣好棒」、「太久沒看到了」吸引超過2.6萬人按讚。另外，米砂在限動中也公開了另一張「大尺度辣照」同樣令粉絲們暴動。

事實上，米砂不久前才舉辦了成人動漫展，引起粉絲高度關注，但還沒開辦前就傳出賣票有問題，讓她親上火線向大眾道歉坦承疏失，但他仍表示「虧錢也盼望能長久辦下去」。如今活動圓滿結束，也讓她的成人事業再前進一大步。