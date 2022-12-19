擔任德國總理已滿一年的蕭茲（Olaf Scholz）日前接受德國《南德日報》（Sueddeutsche Zeitung）採訪時表示，德國在台海問題上的政策非常清晰，除了堅持「一個中國」框架，同時也反對向台灣發動武力進攻。他也強調自己反對「與中國脫鉤」的立場，認為必須通過多樣化來降低依賴。

德國之聲引述《南德日報》對蕭茲的採訪，記者問及，中國可能在2026年武力進攻台灣的預測萬一成為現實，德國是否已經為如何應對做好準備？

蕭茲對此表示，包括美國和德國在內的很多國家在台灣問題上的政策都是「非常清晰的」，「我們都會在『一個中國』的框架內行動。但與此同時，我們也一致反對向台灣發動武力進攻。這一點我在和中國國家主席習近平談話的時候，也已經做出了明確的表述。」

俄烏戰爭的爆發，以及隨之而來的歐洲能源危機，使得德國政界和經濟界越來越多的聲音呼籲降低對單一國家的依賴性，不管是俄羅斯還是中國。

蕭茲對此強調，自己並不支持在國際上脫鉤的想法。「去全球化和自願將貿易夥伴限制在一些少數國家之內，都不是世界未來發展的良方。儘管全球化也飽受批評，但它確實給全世界數十億人口帶來了更多的富裕和更好的生活前景。錯誤在於企業和國家對個別國家過度依賴，而對此的答案必須是：通過多樣化來降低依賴。」

至於具體在哪些方面降低依賴性，蕭茲舉了供應鏈、出口市場和原材料作為例子，「對於企業來說，這意味著他們無法再以非常低廉的價格供應一些產品。此外我們還需要建立一個積極的原材料供應戰略。」

蕭茲強調，很多轉變無法一蹴而就，但是他和一些德國企業總裁談話之後得到的印象是，這些公司早已經開始做這件事了。