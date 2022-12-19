新北市原民局利用天使基金，2019年起透過「原住民族產業精實暨創業計畫」選出優秀團隊，今年選出雅舍商行、太發龍有限公司及加納富魚食坊3組創業團隊，分別提供20萬元獎金，市府近期也舉行3場成果展。（原民局提供）

為了幫助原住民創業，新北市原民局利用天使基金，2019年起透過「原住民族產業精實暨創業計畫」選出優秀團隊，今年選出雅舍商行、太發龍有限公司及加納富魚食坊3組創業團隊，分別提供20萬元獎金，市府近期也舉行3場成果展，希望推廣原民文化創意和產業能量。

原民局指出，原住民手工藝、文創等各方面手藝都非常出色，因此市府也建置原住民族經濟產業平台，提供創業者第一桶金，2019年至今已補助30組創業團隊，培育超過百人，累計發放590萬元補助金，希望幫助族人拓展事業，永續發展。

今年原住民族產業精實暨創業計畫也補助8組團隊，發放160萬補助，每個團隊都各具特色，獲獎的雅舍商行是由排灣族老師Wuby周花燕創立，希望以家與家人為基礎，利用手作工藝，打造日常幸福的生活，雅舍商行與星空藝術村合作，透過貢寮的淨灘體驗，結合植物織染體驗DIY，帶領大眾認識自然。

雅舍商行在成果展也邀請阿美族頭目、荒野協會老師，透過自然結合文化的講習，延伸淨灘的概念，並符合聯合國永續發展指標SDGs的概念，實現永續、多元概念的目標。

另外，太發龍公司創辦人陳輝龍也利用自身餐飲專業，運用原鄉食材，串聯原鄉小農，提升原民傳統美食能見度，成果展結合元智大學辦理，推出蔬菜串燒、白糯米飯、手工花生麻糬、小米山豬肉粽、紅糯米粽等料理，讓原民美食被看見。

烏來內洞的加納富魚食坊創辦人簡建中透過學習養殖鱘、鱒魚，親自烹煮研究，餐廳旁也建置傳統的泰雅工寮，與民眾分享原鄉的生活面貌和智慧，一起體驗製作煙燻苦花魚，分享部落狩獵文化與在地故事。

原民局表示，產業近年受疫情影響，但原民產業百花齊放，透過文化、創新與產業結合，跳脫傳統產業經營模式，讓原民文化更有發展性，市府也提供計畫撰寫、創業及產業診斷、品牌行銷等相關課程培力，透過一對一輔導，產學界師資將對新創團隊進行個別計畫諮詢服務，希望給予族人創業初期最需要的資源，讓事業穩定發展。