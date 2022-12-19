李姓男子及徐姓男子均為新北市淡水區一處社區住戶，去年間李男在多達200人的社區群組中，稱徐男為檢舉魔人，並將徐男名字中的「新」打成「猩」，讓徐男氣得控告李男公然侮辱。士林地院審結，依犯公然侮辱罪，處李男罰金3千元，另須賠償徐男2萬元。可上訴。

判決書指出，李男與徐男同為新北市淡水區一處社區住戶，2021年9月4日間，李男在至少200名以上的社區LINE群組內，發表「剛剛看其他的委員完全沒有影射，已經說明就是社區的檢舉魔人徐X猩先生插手管委會的採購案，難道對於這些與徐先生同流合污的委員，我們就應該依照您的認為而姑息養姦嗎？」之文字訊息，讓徐男深感受辱，憤而控告李男公然侮辱罪。

對此，李男坦承有在群組發訊息，但否認涉犯公然侮辱，稱自己不曉得徐男的具體姓名，當時僅是隨便打一個字，不是故意要把徐男的名字改成「猩」，且他手機輸入法中的「猩」字排序順位很前面，才會這樣，並沒有侮辱之意。

士林地院法官審理時，法官指出，「新」字與「猩」字的注音不相同，無誤植可能，縱使是輸入錯誤無法正確輸入「新」字，同注音的文字尚有「興」、「星」等常用且不具攻擊性的文字可選擇。再者，李男也自承是隨便選一個字代替，顯見李男有意將徐男名字改為猩，的確有公然侮辱犯意，審酌後依犯公然侮辱罪，處罰金3千元，另民事部分，李男則須賠償徐男2萬元。可上訴。