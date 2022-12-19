選舉結束後，各縣市小內閣籌組之際，現任台中市政府有給職顧問、台中影視基金會執行長的「大學姐」林筱淇，今天在臉書PO文表示已辭去台中市府職務，「目前對未來的方向沒有規畫，可以確信的是，這只是人生旅程中的逗號之一」，強調很快將再整裝出發。

曾擔任柯文哲競選辦公室發言人、台中市政府觀光旅遊局長的林筱淇，目前擔任台中市政府有給職顧問兼影視基金會執行長，近日各縣市籌組小內閣時，就有不少人猜測她未來動向，林筱淇在臉書發文指「上周已向盧秀燕市長請辭」。

她表示，很感謝到台中市政府服務的寶貴機會，這4年來努力做好工作，盼對第二故鄉台中市有貢獻，也回報盧市長的提攜；「經過4年歲月澆灌，台中成為心中無可取代的一朵玫瑰」，但人生沒有不散的筵席，將離開服務4年的台中市府，很高興心願得償，能見證盧秀燕市長高票連任。

林筱淇強調，這幾年的行政經驗讓她進步成長，這段工作歷程也將化為生命中的養分；關於未來方向，目前還沒有規畫，可以確信的是，「這只是人生旅程中的逗號之一，很快的，我會整裝再出發，航向未知的全新旅程，用心尋找浩瀚星空裡閃耀著微笑的那顆星星。」