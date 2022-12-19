西洋流行天后「小甜甜」布蘭妮(Britney Spears)90年代曾紅遍一時，不過她的私生活並未像螢幕前光鮮亮麗，過去法院判決，爸爸取得布蘭妮的監護權，長達13年無法自由使用名下金錢，還被迫在她體內裝避孕器，連結婚生小孩都要爸爸同意，直到全球粉絲在網路發起「#解放布蘭妮」運動，法院才在去年9月正式終止父親的監管。

最初布蘭妮會喪失財產自由等權利，主要是2007年她曾在狗仔隊面前剃光自己的頭髮，還被爆出染上毒癮、襲擊記者等醜聞，甚至因此得放棄2個小孩的監護權，導致隔年她的爸爸詹姆斯斯皮爾斯(James Spears)就和法院取得成年女兒的監護權，讓小甜甜自曝13年來過上惡夢般的生活。她曾在紀錄片《Framing Britney Spears》控訴爸爸逼她吃精神藥物，還得每周抽8加侖的血，甚至被迫裝避孕器，讓她直喊：「如果我可以工作，就不該被監管，法律應該修正。」

對於女兒布蘭妮的指控，爸爸詹姆斯一直未多表示意見，直到最近他首度接受英國《每日郵報》專訪，強調他是全心全意愛著女兒，但監管那時布蘭妮過得很糟糕，若沒有監管不確定她可否還活得好好的。詹姆斯也坦言，他明白不一定所有人同意他說的話，但監管有效保護著布蘭妮，以致她的2個兒子還能回到她身邊。

Britney Spears’ Dad Insists Conservatorship Saved Her Lifehttps://t.co/fXeYPj1BmR — Catty PawlaTicks 😺 (@PersianKittenz) December 19, 2022

此外，詹姆斯也表示，布蘭妮的2個兒子是他和前夫凱文費德蘭(Kevin Federline)共同照顧的，且自己一直把2名外孫視為生命，並稱這是他應該做的。被問及是否後悔做監管這個決定？詹姆斯堅稱自己並不後悔，只是現在女兒與粉絲把他恨得牙癢癢的，恐怕父女之間的心結很難化解。