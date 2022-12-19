警方清點共查獲1618萬5200元、銀行存摺6本、提款卡5張、手機3支等證物。(黃敬文翻攝)

新北市新莊警分局16日晚間接獲轄內銀行通報，有可疑男子用多張金融卡接力在ATM多次提領大量現金，銀行行員察覺有異立刻報警，新莊警方隨即成立專案小組擴大追緝，最終在7時許在板橋成功逮捕2名詐騙集團車手，並當場查扣現金高達1618萬多元，訊後依詐欺、洗錢防制法、偽造文書等罪嫌移請偵辦並持續向上溯源偵辦。

這起案件發生在16日午間6時許，新莊區中正路上某銀行雖然已過營業時間，但當時仍有名男子還在ATM領錢，並使用大量金融卡接力提款，銀行行員察覺有異，正要向警方報警時，這名男子即帶著鉅款搭車離開，銀行行員雖試圖記下車牌號碼，但由於當時下雨又天色昏暗，僅記得不完全的車號，並立即向警方通報疑似遭不當提領。

新莊警方接獲通報後立刻成立專案小組進行查緝，並派遣線上警力擴大追蹤，晚間7時許循線追到板橋區長江路一間便利商店，當時對方車輛臨停在便利商店門口，其中1人下車進到ATM提款。

新莊警方先騎車從後方靠近，負責開車的33歲陳姓男子還以為警方是來驅趕臨停車輛，結果隨即又有2輛警車從後方包夾陳男所駕駛的車輛，並喝令陳男下車，接著另一組人警力進入便利商店逮捕正在瘋狂提錢的40歲的李姓男子，2人雙雙落網，並在現場查扣2個行李箱，裡面皆塞滿白花花的千元大鈔，以及多個金融卡、存摺簿等等。

據了解，陳男是詐騙集團的車手兼收水幹部，不僅自己會去提領詐款，同時也會彙整其他不同組的車手所提領的詐款，再往上層提交，而李男則單純是車手；經警方清點共查獲1618萬5200元、銀行存摺6本、提款卡5張、手機3支等證物，兩人訊後依詐欺、洗錢防制法、偽造文書等罪嫌移請偵辦並持續向上溯源偵辦，其中陳男遭收押禁見，而李男則6萬元交保。