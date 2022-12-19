吳淡如近日與「地產秘密客」到馬來西亞吉隆坡工作，而她藉此機會開箱她過去在吉隆坡買下的「員工宿舍」，內部豪華的設計裝潢更是找來「大師」親自操刀，讓一邊介紹的吳淡如過程中讚不絕口。

吳淡如在近日開箱她在吉隆坡的「超豪華員工宿舍」，影片中可見客廳及廁所都是使用大理石材質，且浴缸是採取雙面盆，她表示，整體設計風格讓她彷彿身處置身在紐約拍《慾望城市》的感覺。

另外，她透露，當時2019年還是2018年房子是以3000萬買下，起初算投報率為6％，實坪37坪沒有附公設，但有陽台及附上裝潢、傢具，當中的特色是3間房內都有獨立衛浴，她坦言，目前應該漲了近兩成，最後表示由於房子是登記在公司名下，因此差點忘了自己有買。

吳淡如吉隆坡員工宿舍裝潢超豪華。(圖/截圖自吳淡如臉書)

事實上，吳淡如不只在吉隆坡買房，先前網紅Joeman（九妹）曾到日本東京開箱她的千萬透天厝豪宅，而豪宅位於東京杉並區，周還環境清靜，有許多文青都居住於此，然而，疫情因素吳淡如已有一段時間未到日本，這次Joeman來訪也順便替她將房子打掃一番。