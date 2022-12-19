新竹市準市長高虹安19日發布首波小內閣名單，其中副市長蔡麗清為高檢署檢察官，讓外界眼睛為之一亮，蔡麗清今天透過高辦發出聲明表示，接到高虹安徵詢時確實很意外，高說要借重她的法治長才和公務體系經驗，為竹市建立福國利民制度，而這就是發揮自己擅長的事情，因此接受這份工作。

蔡麗清表示，首先她必須先感謝高虹安邀請她擔任新竹市副市長，希望能夠在未來協助高市長分擔新竹市政的重擔，也讓新竹市民有個更好的城市發展方向。

但因為今天在高檢署的公務緣故，並沒有辦法親自到場。不過，她還是有一些對於未來的使命，想跟市民報告。

她說，當高市長徵詢她的意願時，確實感到很意外，當然也詢問了高市長，希望她如何協助新竹的城市發展，她得到的答案是「借重法治長才和公務體系經驗，為市政建設建立福國利民制度」。她覺得這對她來說，就是發揮自己擅長的事情。

經過一番深思，她也希望能為市政發展導入不同的專業思維與創新，讓市府人員可以安心工作、為民服務。

蔡麗清說，她過去的工作，長年都是專注在檢察官體系中，然而她的工作就像是工程師「debug」一樣，嘗試找出不合理的地方，未來會繼續貢獻所學，確保市政建設與城市發展能在正確的道路上前進。

由於高虹安的政見中，不管是整體的交通改善，還是智慧新竹的建置工作上，需要具有深厚的行政協調能力，相信被借調法務部經驗，參與各部會法規制定修正研商過程，與各部會的行政協調能力，剛好讓她更可以發揮，她也為自己設定的目標就是「廉政興利、為民服務」，協助市長完成市民的願望。