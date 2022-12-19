美系外資針對大陸IC設計半導體市場出具最新研究報告，看好車用、工業等領域將強於一般消費性電子，也喊買多檔亞洲相關半導體個股。

美系外資表示，大陸11月IC產量年減少15.2%(10月年減少26.7%)；11月IC進口量年減少25%(10月年減少17%)；11月IC額年減少28%(10月年減少1%)；11月IC進口平均售價年減少3%、月減少12%。在庫存方面，大陸的電子行業10月DOI(庫存天數)從9月的49天小幅上升至52天，顯示出下游需求尚未恢復，在未來幾個月庫存調整將持續調整。

美系外資強調，整體來說，11月數據顯示需求持續疲軟，相較智慧手機、消費性電子相比，更看好汽車、工業等領域，故給予嘉興斯達、華虹、上金、威爾半導體、聖邦微電子、四維圖新等買進評等。

美系外資也預計，2023年月度IC產量及進口量仍將相較去年同期繼續下滑。