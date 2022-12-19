國民黨立委補選參選人王鴻薇因確診，19日一早由分身新科議員詹為元、戴湘儀頂著低溫，在寒風中於民生東路光復北路口拜票，懇請大家支持。（鄧博仁攝）

國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇提出3項政見，包含行政院長蘇貞昌、國安局長陳明通下台、核二與核三廠延役，以及全面檢視政府與國營事業宣標案，遭民進黨參選人吳怡農批評政治表態與監督政府不能算作政見。王鴻薇19日表示，這些似是而非的話只是吳怡農不敢辯論的藉口，若是不敢接受辯論應該直說。

針對市政辯論邀請，吳怡農日前反問王鴻薇沒提政見，要從哪裡辯論？王鴻薇則酸吳怡農過於健忘，並透過臉書列出檢視政府與國營事業宣標案，以及核二核三廠延役政見。

吳怡農今說明，王鴻薇第1項政見是要求特定對象下台，是政治表態，不能算政見。其次，立委工作包含監督政府預算，王鴻薇卻把必須執行的工作列為政見，顯見王對於立委職責毫無所知。最後，王鴻薇支持核二、核三廠延役，卻未對如何處理核廢料做出說明，是不負責任的政見。

吳指出，王鴻薇說有提出3項政見，可是就他的標準，可說是一項都沒有。吳怡農競總補充，王鴻薇把監督政府預算當成政見，顯見她連政見2字是什麼都搞不清楚，請王不要再搞笑。

對此，王鴻薇質疑，松山機場遷建主張不只被民進黨立委打臉，交通部長王國材還說不可行，連馮世寬也出面批評，到底誰在搞笑？

她強調，立委職責是監督政府，故許多候選人會將此當作政見，這是基本常識，並酸吳怡農應回去翻選舉公報，多做一點功課並找人補課，否則會鬧出很大笑話。

王鴻薇批評，吳怡農起初說自己沒政見，後來說核二、核三廠沒有解決燃料問題不算政見，這些話只是他不敢辯論的藉口。要是吳不敢接受辯論邀請可以直說，可是話說得越多，漏洞反而越多，更會鬧笑話。