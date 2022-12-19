2022年台北富邦勇士主場年度壓軸賽事，睽違3年勇士主場再度變身耶誕城，23日vs新北國王，打造「JINGLE BRAVES」主題日，台北和平籃球館將充滿濃濃的華麗耶誕氣息！勇士球員與隊職員親手準備聖誕禮物要送給所有進場的球迷，搭配應有盡有的進場贈品、闖關好禮、神預測等大獎，讓大家一同開心過聖誕迎新年！

23日周五夜晚踏入和平籃球館即贈送勇士幸運籤餅、立頓絕品醇翡翠茉香奶綠和加油手舉牌，數量有限送完為止，其中勇士幸運籤餅內含有球員們親選的祝福或語錄字條。此外入場時還會發放聖誕園遊券，通過勇士出任務各項關卡後即可將抽獎聯撕下投入抽獎箱，就有機會抽種勇士全體隊職員親手準備的聖誕禮物！

而在主場神預測活動，台北保時捷中心提供了盾徽不鏽鋼保溫杯和保時捷X RIMOWAN聯名登機箱等你帶回家。參加中場遊戲者則有機會獲得SAMPO美型電鍋、SAMPO美型烤麵包機和Auntie Anne’s蝴蝶餅兌換券。聖誕佳節是送禮的季節，富邦勇士滿滿的心意提前與大家共度浪漫又溫暖的耶誕！

富邦勇士23日主場迎戰新北國王，除了是本季第3次的雙北大戰、是「Jingle Braves」聖誕節主題日，更邀請過去3年與勇士爭戰並完成2連霸的「大房東」曾文鼎重返勇士主場，賽前舉行冠軍戒指頒發儀式！勇士邀請所有B-UNIT的球迷們一起共度這美麗的耶誕季節！