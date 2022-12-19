桃園市長當選人張善政今天發布小內閣人事，除了網羅眾多具有公部門經驗的人才，名單中更出現一名醫界人士，由台大醫院麻醉部主任王明鉅將出任桃園市副市長。王明鉅受訪時表示，雖然在醫院有很多管理經驗，但畢竟不是在政治領域，目前心情很惶恐，也感謝張善政的肯定，未來會全力以赴。

王明鉅是國內麻醉科名醫，專長為心臟及血管手術麻醉；現為台大醫學院教授暨麻醉科主任，並擔任台大醫院麻醉部主任一職，曾任台大醫院竹東分院院長、台大癌醫分院院長、台大醫院副院長。

回顧2008年10月，王明鉅甫接下台大醫院副院長職務，隨即面臨醫院開刀房火災的重大挑戰，他設法透過行政效率提升與應變，在9天內快速完成應急處置，將「產房」改建為「手術室」，迅速恢復開刀房排程，14天內走完現場鑑識程序，並在70天內完成工程發包，施工期間召開多達20次施工會議，最後以105天完成預計8個月工期的開刀房重建，對於行政管理業務的應變力、創新力及執行力有目共睹。

對於即將接任桃園市副市長，王明鉅今天受訪時坦言「心情其實很惶恐」，雖然在醫院有不少管理經驗，但畢竟不是在政治領域，差別還是很大，因此戰戰兢兢，也感謝張善政市長的肯定，只能說全力以赴。

談到未來上任後如何輔佐張善政，王明鉅透露，兩人認識很久了，「他大概對我在醫院的管理知道一些，當然也不只這些，平常也會就很多事情有意見交換。」除了健康醫療之外，張善政也希望自己在很多創新方面能幫忙，讓大家在生活上，包括交通、教育、健康、醫療，甚至於資訊科技、自動化、年輕人的創新，各個層面都帶來新氣象。

「他覺得我點子蠻多的！」王明鉅笑說，感謝張善政的肯定，也希望未來在市長主政之下，能夠為桃園這樣的新興都會做更多的事情，打造更多創新和亮點。王明鉅目前在台大擔任教職和醫院行政職，待張善政上任桃園市長後，他將以借調方式到桃園服務。