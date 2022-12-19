西武鐵道×臺灣鐵路管理局日臺觀光列車聯名紀念西武線一日券(台鐵提供)

台鐵今（19）日發新聞稿表示將與日本西武鐵道開賣聯名票「西武線一日券」，不過民眾質疑為何所謂的台日聯名票卻根本「沒台灣的事」，不但只在日本販售，也只能去日本鐵道西武線旅遊，唯一跟台灣有關的就是民眾可以從聯名車票上「欣賞」台灣鳴日號。

台鐵表示，2015年3月和台鐵局簽署「姐妹鐵道協議」的西武鐵道，將於本周六（17日）起在日本池袋站、西武池袋旅遊服務中心、西武新宿站和所澤站販售「西武鐵道×台灣鐵路管理局日台觀光列車聯名紀念西武線一日券」，可以在1天內無限次搭乘西武線全線。

台鐵表示，西武鐵道以台鐵「鳴日廚房」觀光列車與西武鐵道「西武旅行餐廳『52席的至福』」為主題設計了聯名乘車券，共2種設計，包含2種車票樣式及專屬封套。透過欣賞2款乘車券，可以比較2台觀光列車的內外裝異同，喚起民眾對觀光列車的興趣，並促進民眾於台灣旅行時搭乘「鳴日廚房」觀光列車、前往日本旅行時搭乘「52席的至福」的意願。

點入西武鐵道Facebook臉書粉絲專頁：https：／／www.facebook.com／seiburailway.tw可發現，西武線一日券1套1500日圓（約台幣339元）、限量4000套，購入後至2023年3月31日，限使用當天有效。

不過有民眾質疑，為何名為「聯名」，卻根本沒台灣的事，票只能去日本買，旅遊地點是日本鐵道西武線，台灣民眾只能「欣賞」車票上的台鐵鳴日號？還有民眾表示，一般所謂的「聯名」是指有聯名的各方都可使用，像「高鐵悠遊聯名卡」是可以聯名搭高鐵，怎麼台鐵和日本西武鐵道的聯名卻只有利於單方。台鐵目前尚無回應。

西武鐵道×臺灣鐵路管理局日臺觀光列車聯名紀念西武線一日券(台鐵提供)