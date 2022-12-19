一名65歲郭姓男山友和隊友挑戰能高安東軍縱走路線，18日因右腳受傷加上碰上寒流身體逐漸失溫，無法行走求援，經空中勤務總隊花蓮第一大隊今上午出動黑鷹直升機將人吊掛下山送醫救治。（空勤總隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

中央山脈縱走北三段能高安東軍路線可撿能高主山、能高山南峰、光頭山、白石山及安東軍山等5座百岳，及有牛角造型的卡賀爾山，加上沿途草坡綿延，是山友一生必須造訪的路線之一；圖為卡賀爾山（左）與能高主山（右）。（羅亦晽攝）

寒流來襲，不僅平地冷颼颼，3000米高山氣溫更是低到凍未條！一名65歲郭姓男山友，日前和隊友挑戰能高安東軍縱走路線，未料18日右腳受傷加上碰上寒流身體逐漸失溫，無法行走求援，經空中勤務總隊花蓮第一大隊今上午出動黑鷹直升機，在台灣池附近將人吊掛至花蓮德興棒球場並送醫救治，幸無生命危險。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊18日接獲總隊勤務指揮中心通知，花蓮縣秀林鄉能高安東軍台灣池有名郭姓男子，因失溫且右腳受傷無法行走，經花蓮消防局申請，立即派遣駐地花蓮黑鷹直升機執行救援任務。

黑鷹直升機今早起飛，沿花蓮機場西南面爬高至1萬呎定向目標區，上午9時4分抵達目標區實施空偵辨識、確認目標，機組員實施飛機馬力檢查 、風險評估及救援提示後，搜救員吊掛出艙至地面實施患者檢傷評估，9時11分順利將郭男吊掛上機並定向德興棒球場，最後於9時27分落地，由救護車轉診送醫。

中央山脈縱走北三段能高安東軍路線草坡綿延，被山友譽為是中央山脈稜線上最美麗的一段縱走路線，沿途有許多高山湖泊， 不時可見水鹿成群結伴覓食、飲水，且一次可撿能高主山、能高山南峰、光頭山、白石山及安東軍山等5座百岳，及有牛角造型的卡賀爾山，是山友一生必須造訪的路線之一。

此外，寒流來襲，據花蓮縣消防局統計，18日上午8點截至19日中午，共接獲4起內科OHCA（到院前心肺功能停止）救護案件，均為60歲以上民眾，2女、2男，不過是否因天冷導致，仍需由醫師評定，確切病因有待釐清。