寒流來襲，不僅平地冷颼颼，3000米高山氣溫更是低到凍未條！一名65歲郭姓男山友，日前和隊友挑戰能高安東軍縱走路線，未料18日右腳受傷加上碰上寒流身體逐漸失溫，無法行走求援，經空中勤務總隊花蓮第一大隊今上午出動黑鷹直升機，在台灣池附近將人吊掛至花蓮德興棒球場並送醫救治，幸無生命危險。
空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊18日接獲總隊勤務指揮中心通知，花蓮縣秀林鄉能高安東軍台灣池有名郭姓男子，因失溫且右腳受傷無法行走，經花蓮消防局申請，立即派遣駐地花蓮黑鷹直升機執行救援任務。
黑鷹直升機今早起飛，沿花蓮機場西南面爬高至1萬呎定向目標區，上午9時4分抵達目標區實施空偵辨識、確認目標，機組員實施飛機馬力檢查 、風險評估及救援提示後，搜救員吊掛出艙至地面實施患者檢傷評估，9時11分順利將郭男吊掛上機並定向德興棒球場，最後於9時27分落地，由救護車轉診送醫。
中央山脈縱走北三段能高安東軍路線草坡綿延，被山友譽為是中央山脈稜線上最美麗的一段縱走路線，沿途有許多高山湖泊， 不時可見水鹿成群結伴覓食、飲水，且一次可撿能高主山、能高山南峰、光頭山、白石山及安東軍山等5座百岳，及有牛角造型的卡賀爾山，是山友一生必須造訪的路線之一。
此外，寒流來襲，據花蓮縣消防局統計，18日上午8點截至19日中午，共接獲4起內科OHCA（到院前心肺功能停止）救護案件，均為60歲以上民眾，2女、2男，不過是否因天冷導致，仍需由醫師評定，確切病因有待釐清。
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