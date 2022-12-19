大貨車翻落邊坡，駕駛重傷送醫。（民眾提供）

大貨車翻落邊坡，駕駛重傷送醫。（民眾提供）

今（19）日上午10時21分新北市三峽區紫微南路發生大貨車不明原因開落約3公尺深邊坡，年約60多歲的駕駛疑摔出車外，倒臥車旁，新北市消防局獲報派員趕往救援，到場後見駕駛已無生命跡象，已緊急送往三峽恩主公醫院急救，事故原因仍待調查。