三峽大貨車翻落3公尺深邊坡 駕駛倒臥車旁無生命跡象 12:512022/12/19 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大貨車翻落邊坡，駕駛重傷送醫。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大貨車翻落邊坡，駕駛重傷送醫。（民眾提供） 大貨車翻落邊坡，駕駛重傷送醫。（民眾提供） 今（19）日上午10時21分新北市三峽區紫微南路發生大貨車不明原因開落約3公尺深邊坡，年約60多歲的駕駛疑摔出車外，倒臥車旁，新北市消防局獲報派員趕往救援，到場後見駕駛已無生命跡象，已緊急送往三峽恩主公醫院急救，事故原因仍待調查。 行駛國道突遭前方貨車掉落物狠砸 駕駛嚇壞急報警 南方澳大橋斷裂 油罐車駕駛墜橋重生 還原驚悚瞬間 目睹兒車禍母嚇昏 雙雙送醫兒傷重不治 # 三峽 #大貨車 #邊坡 #急救 #生命 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新莊老婦蹲地倒水 駕駛開入停車場「碰」一聲撞死人 15:102022/12/18 社會 台61線觀音段6車連環撞 BMW車頭爛毀2人傷送醫 14:542022/12/16 社會 台東轎車不明原因自撞護欄 副駕妻子當場身亡 丈夫全身傷 19:072022/12/15 社會 雨天遇馬擋路 駕駛耐心等20分鐘 往前開驚覺被救了 17:452022/12/15 搜奇 Winnie團隊攜好事聯播網 宣導預防油門誤踩安全系統 04:102022/12/15 財經要聞 開上高架原地倒車！ 貨車後方追撞「車頭壓扁」2人慘死 21:482022/12/17 社會 國3南下桃園段3車連環撞 大貨車打橫占2車道 14:492022/12/14 社會 汽車輪胎卡這物賺翻了！眾人狂喊羨慕：車的報恩 18:202022/12/17 生活 國10燕巢段小貨車猛撞緩撞車「半邊車身爛毀」 乘客亡 14:402022/12/15 社會 寒流台中颳強風！3樓高路樹突倒塌擊中休旅車 女駕駛嚇呆 15:372022/12/17 社會 國道貨車噴鋁梯 他直撞慘爆胎 網嘆：「雨棚綁不牢」要有警覺 20:432022/12/14 社會 奪命畫面曝光！五楊高架貨車急煞失控猛撞國光號 駕駛送醫不治 12:152022/12/13 社會 柳丁、橘子灑滿國道畫面曝！大貨車自撞護欄釀禍 害6車也遭殃 10:422022/12/16 社會 三峽都市計畫(麥仔園地區)徵求意見 17:542022/12/15 區域情報-新北 拾荒翁走慢車道遭無照男高速猛撞噴飛亡 回收物起火狂燃 10:242022/12/19 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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