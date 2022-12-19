議員賴清美說，他們每月房租約4500元，這個月底到期就必須搬離。(賴清美提供／吳建輝彰化傳真)

議員賴清美今在臉書PO文表示，彰化縣伸港鄉一對小兄妹，父親長住安養院，母親早就身亡，原本持家的祖母最近過世，至今還未出殯，最近因為租約到期被迫搬家，不忍心盼社會各界救助；縣府表示，該案為縣府長期關懷戶，目前包含祖母商葬費用等已經協助9萬元，後續將持續關心，陪伴他們度過難關。

這對小兄妹分別高三17歲及國一13歲，母親5年前在前往醫院探視父親路上車禍身亡，由祖母獨力撫養，日前不幸過世仍停屍在殯儀館中，彰化縣政府社會處表示，兄妹祖母每月領有身障生活津貼、中低收入老人生活津貼、老年及遺囑年金等，父親安置費用也由縣府提供，今年累積達18萬。

議員賴清美說，他們每月房租約4500元，這個月底到期就必須搬離，在訪視期間看到他們遭逢變故，一樁接著一樁來，看得相當不捨，期盼社會各界能夠協助，而在她臉書分享之後，有許多社福團體與個人表示願意提供協助，包括兄妹祖母喪葬費用，盡量協助他們度過難關。

社會處表示，由於該兄妹長期由縣府及公益團體介入協助，因此是否開立專戶仍有待評估，而過去照顧兄妹的祖母過世後，兄妹還有其他叔父等親人可以協助照料，未來將評估是否用寄養或由親人撫養等，將繼續與親屬們討論。