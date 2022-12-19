2022世界綠色大學評比近日成績出爐，台灣共有30所大學入榜，比去年多了4所。暨南國際大學排第44名，連續7年蟬聯國內國立綜合大學第1名，在基礎建設項目更是全球排第2名，表現出色。

由印尼大學2010年發起的世界綠色大學評比，以聯合國永續發展指標SDGs作為指標建構的依據，評比項目包含基礎設施、能源與氣候變遷、廢棄物處理、水資源、交通運輸、教育等6大項評分。

今年共有全球80個國家共計1050所大學院校參與評比，競爭激烈。台灣今年共有30所大學入榜，比去年多了4所。評比結果，暨大獲全球排名第44名，連續9年榜上有名，且連續4年闖進全球前50名。

暨大基礎建設項目排名，今年依舊維持在全球排第2名，去年該校在基礎設施上得分為1375，今年為1400分，顯見暨大校園豐富的自然資源與良好的環境管理為基礎，以永續發展為主軸，發展具在地特色的永續校園，並展現了良好的操作維護與管理。

暨南大學校長武東星表示，暨大各項評比項目與全球各頂尖大學並駕齊驅，今年更引進了100輛電動共享機車進校園，並設置校外租還據點，提供師生多元的交通運具選擇，營造更低碳環保的校園環境。

此外，暨大在能源與氣候變遷上，去年得分1600分，今年1625分。目前暨大規畫將在2043年提前達到淨零碳排的目標外，也響應國家能源轉型，預計建置8000 kWp的太陽能發電容量。在廢棄物處理上，去年為1500分，今年1575分。

水資源類別得分為850分，暨大透過污水處理系統，讓生活廢水經處理後的排放品質遠優於法令規範，並連結中水與雨水回收系統用於澆灌及沖廁，使再生水回收使用比例達80％；顯見近年暨大在水處理、節水、新增防疫洗手措施有長足的進步。