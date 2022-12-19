彭博社記者Mark Gurman爆料，稱蘋果Mac Pro電腦的製造將從美國轉移到越南，以及蘋果取消了推出48核心超強版Mac Pro電腦的計畫。

報導指出，迫於當年川普政府力推「美國製造」的壓力，目前Mac Pro電腦是由偉創力（Flex）位在德州奧斯汀的工廠負責最後組裝。這款高階Mac電腦原本是規畫在中國生產，目前其零組件、電源、機身等仍然在中國製造。

Gurman表示，Mac Pro電腦以後就算不能再舉著「美國製」的金字招牌，但轉往越南製造也進一步降低了對「中國製」的依賴。

Gurman並表示，蘋果原本打算在2023年推出的兩款全新採用自家處理器的Mac Pro高階電腦，其中一款將採用自行設計開發的24核心M2 Ultra處理器，另一款將採用兩個M2 Ultra處理器，即他所謂的48核心「Etreme」版本，但現在蘋果決定暫且擱置「Etreme」版Mac Pro電腦，因為按照其內部的硬體規格，定價可能突破1萬美元，恐將落得曲高和寡、難以打入市場的下場。此外，技術難度太高，也是令蘋果縮手的原因。

蘋果放棄推出採用M2 Etreme處理器的Mac Pro電腦，台積電空出來的產能便能用來生產更多蘋果主流產品的晶片。

目前在Mac系列產品中，Mac Pro是最後一款尚未採用蘋果自家晶片的電腦。該公司在2020年中宣布兩年內Mac處理器將全面改用自家處理器，如今已經到了2022年底，顯然蘋果沒能在期限內達成目標。此外，目前高階版Mac mini電腦也仍採用英特爾的處理器。